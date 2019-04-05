Штабы кандидатов проведут переговоры

Источник: Корреспондент.net

Переговорный процесс по организации дебатов между участниками второго тура выборов президента начнется в начале следующей недели, ожидают в команде кандидата в президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Радио НВ в пятницу, 5 апреля.

"Я не являюсь участником переговорной группы, но, насколько мне известно, переговорный процесс начнется в начале следующей недели. Аласания (глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания – ИФ), надо отдать должное, занял абсолютно конструктивную позицию. Они сказали, что готовы провести где-то угодно, даже на Марсе. Будем надеяться, что это все-таки будет не Марс, а Олимпийский", - сказал он.