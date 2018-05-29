Штайнмайер назвал главные угрозы будущему Украины

Источник: Корреспондент.net

Главными угрозами будущему Украины являются коррупция и агрессивный изоляционистский национализм. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" во вторник, 29 мая, передает УНИАН.

"Европейский Союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе", - заявил немецкий президент.

"С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане", - сказал Штайнмайер.

Он заявил, что Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности.

"И делаем это из убеждения помочь не только Украине, но и Европейскому Союзу, который нуждается в надежных и крепких партнерах. Мы делаем это и в собственных интересах. Мы делаем это также, прежде всего, в интересах Украины, и надеемся, что никто в Украине, ни одна из партий не будет иметь какую-то выгоду из этого, если будет мешать реализации необходимых реформ", - подчеркнул Штайнмайер.