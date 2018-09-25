Штаты больше не будут платить в бюджет ООН

"Я неоднократно говорил, что ООН обладает неограниченным потенциалом. В качестве элемента реформирования я сказал нашим переговорщикам о том, что США не будут платить больше от 25% мирового миротворческого бюджета ООН", - сказал Трамп.

По его словам, это должно "сподвигнуть активизироваться другие страны". "Тогда мы сможем реализовать самые высокие ожидании от ООН", - подчеркнул глава США.

Также Трамп заявил, что США выступают за то, чтобы переводить финансирование ООН на добровольные вклады.

Он также отметил, что Штаты предоставляют больше всего помощи иностранным государствам, но это несправедливо, поскольку государству не возвращают деньги. По словам американского президента, США будут "внимательно следить" за иностранной помощью, которую будут предоставлять, проверяя, куда страна тратит полученные деньги.

Он объявил также, что госсекретарь США Майк Помпео будет просматривать взносы страны с иностранной помощи.

"Мы предоставим иностранную помощь тем, кто уважает нас, кто является нашими искренними друзьями", - заявил Трамп.