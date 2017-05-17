Штаты вернут "ядерные" санкции против Ирана - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Белый Дом принял решение возобновить санкции против Ирана, передает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

"Администрация главы США официально объявит возобновление санкций, которые были приостановлены в рамках сделки, в соответствии с которой Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пресс-секретарь Госдепа США отказался от комментариев по этому вопросу.

Напомним, что в прошлом месяце сообщалось о новых санкциях США против Ирана.