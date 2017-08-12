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12.08.2017

Штормовое предупреждение: Украину накроют шквалы

Источник: КорреспонденТ.net

Вечером 12 августа и в течение суток 13 августа в западных областях ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Температура воздуха 13 августа на западе страны - от +23 до +26 градусов, на остальной территории - от +31 до +36 в южных областях. В Николаевской, Одесской, Херсонской областях, в Крыму и на Запорожье - дождь, возможны грозы.

Кроме того 14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

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