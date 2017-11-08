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08.11.2017

Шуфрич дал показания в Генпрокуратуре

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич вместо 14 ноября прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в среду, 8 ноября. Об этом сообщила его прес-служба.

"Я всегда с большой ответственностью относился к своим гражданским обязанностям и был несколько удивлен такой форме приглашения на допрос, учитывая, что мой адвокат общается со следователем, и уже была согласована дата 14 ноября для дачи свидетельских показаний", – сказал Шуфрич.

"Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем", – добавил Шуфрич.

Он якобы прибыл в Генпрокуратуру 8 ноября в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30.

"По поводу предмета допроса следователь обязал меня воздержаться от комментариев", – сказал нардеп.

 

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