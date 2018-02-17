17.02.2018
Швеция готова отправить миротворцев на Донбасс
Источник: Корреспондент.net
Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на Донбассе, если Запад и Россия согласятся. Об этом заявил министр обороны Швеции Питер Хултквист на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Если мы увидим надлежащие условия, и, если мы признаем, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого", – сказал он.
В докладе, подготовленном бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, ныне советником президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе.
В частности, в документе говорится о предоставлении 20 тысяч солдат из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских для помощи в решении кризиса в Украине.
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