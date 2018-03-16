Швеция хочет посредничать между США и Северной Кореей

"Мы все время повторяли, что с удовольствием готовы выступить в качестве посредника", - заявил Лёвен, подразумевая конфликт вокруг ядерной программы Пхеньяна, ключевую роль в котором, по его словам, играют наряду с КНДР также Южная Корея, США, Китай и Япония. Если бы Швеция могла посодействовать проведению встречи Трампа и Ким Чен Ына, то она бы это сделала, отметил глава шведского правительства.

Меркель в свою очередь заявила, что конфликт должен быть решен дипломатическим путем, и она рада "любым имеющимся каналам для переговоров, в частности, тем, которые организованы Швецией".

Редкая встреча с главой МИД КНДР

Ранее в тот же день Лёвен вместе с главой шведского МИДа Маргот Валльстрём встретился в Стокгольме с министром иностранных дел КНДР Ли Ёном Хо, который, как отмечает информагентство dpa, довольно редко совершает поездки за рубеж. Темой встречи, по данным шведской стороны, стали денуклеаризация корейского полуострова и предстоящие переговоры Трампа с северокорейским лидером.

Валльстрём отметила, что Стокгольм "не настолько наивен, чтобы считать, что может решить все проблемы мира", но если может помочь, используя свою роль и контакты, то готов это сделать. По информации шведского общественно-правовой радиостанции SVT, во встрече приняли участие также представители Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Шведское посольство в Пхеньяне

В начале марта советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён сообщил, что глава КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры и с этой целью пригласил его посетить Пхеньян. Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее.

В 1975 году Швеция открыла посольство в КНДР, которое в настоящее время представляет дипломатические интересы также США, Канады и Австралии. Ранее Швеция посредничала в переговорах по делу американского студента Отто Уормбира, который был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ за кражу пропагандистского плаката из гостиницы, а затем освобожден и передан американским властям. Уормбир впал в кому при невыясненных обстоятельствах, когда находился в заключении, и скончался в июне 2017 года.