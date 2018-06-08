Швеция разрешила строить Северный поток-2 - СМИ

В Белом доме сообщили, что в Сингапур отправляется команда дипломатов для подготовки саммита США и КНДР.

80-летний голливудский актер Морган Фримен отреагировал на обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули восемь женщин.

По мнению демонстрантов, французский президент проводит политику в пользу состоятельных граждан. В акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек.

За отмену запрета на аборты высказались 66 процентов участников референдума в Ирландии. За легализацию прерывания беременности проголосовали в основном молодые люди.

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Беженцы зачастую подвергаются там пыткам и издевательствам.

В Ливии свыше ста человек бежали из нелегального лагеря для беженцев

Возглавил американскую делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он сейчас возглавляет американское посольство.

По словам Рудольфа Джулиани, следствие по делу о возможных связях Трампа с Кремлем никогда "не должно было быть начато".

Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны.

Водитель сначала сам пытался потушить пожар. Однако пламя очень быстро распространилось на весь автобус.

Йенс Столтенберг заявляет, что находится в постоянном контакте с Венгрией и Украиной по спору относительно украинского закона о языках.

Соединенные Штаты были готовы объявить о новых санкциях против КНДР уже во вторник, 29 мая, однако отказались от таких мер на неопределенный срок.

В России против депутата Верховной Рады от Народного фронта Антона Геращенко возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму.

К санкциям относятся эмбарго на поставки нефти, запрет на инвестиции и замораживание активов центрального банка Сирии на территории ЕС. Продлены также индивидуальные меры против сирийских политиков.

МИД Грузии объявил о запуске процедур по разрыву дипотношений после признания Сирией независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины.

Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия. Путин сможет запретить сотрудничество с недружественными странами и организациями, а также принимать "иные меры".

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

По данным СМИ, в письме выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече, но нет никакой конкретики.

Судьи решили не приостанавливать строительство газопровода "Северного потока-2" у побережья Германии. Решение по иску экологов суд примет в ходе его рассмотрения по существу.

Две книги лауреат Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "Назавжди будь молодим" и "Якби не ти" вышли в украинском переводе благодаря культовому украинскому переводчику и музыканту Виктору Морозову.

Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

В НАТО обсуждают меры повышения операционной готовности сил альянса. Однако речь не идет о создании специальных подразделений оперативного развертывания.

Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе Эстонии с Россией обойдутся в 188 млн евро до 2026 года. Эстония планирует начать работы в 2019 году.

На демонстрации в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 20 дней назад, вышли жители Киева, Москвы и десятков других городов в разных странах мира.

Жоаким Торра вступил в должность главы Каталонии. Новое правительство автономного региона нацелено на независимость в форме республики и призывает Мадрид к диалогу.

По словам Кальюлайд, на международном уровне применительно к Грузии и Украине зачастую используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".

Американский лидер выступает за честную торговлю на равных условиях со всеми странами мира.

Государственная пресса Северной Кореи пишет, что Башар Асад заявил о желании посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном. Он восхитился мудростью его руководства.

По данным Forbes, Кипр намерен продолжить борьбу с отмыванием доходов через местную финансовую систему. Центробанк страны разослал банкам циркуляр с требованием закрыть счета офшорных компаний.

Лидировала в рейтинге Исландия, которая признана в настоящее время самой фотографируемой в соцсети.

Обвиняемый в изнасиловании Вайнштейн в суде заявил о своей невиновности

Парламент в Риме выразил доверие популистскому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте. Оно намерено ввести базовый доход для бедных и ужесточить иммиграционную политику.

В случае кризиса 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей будут приведены в полную боеготовность в течение 30 дней.

Министры стран альянса одобрили подготовку военных сил, которые смогут развертываться в течение 30 дней или менее.

Коллектив артиста получил название Крестный папа и уже успел выпустить первую композицию, а также клип.

По ее словам, о соответствующем решении сегодня МИД Швеции проинформировал представителей разных политических сил страны.

Правительство Швеции одобрило строительство Северного потока-2. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает шведская газета Dagens Industri со ссылкой на представителя местного парламента, члена Партии центра Керстин Лундгрен.

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