Шведка имплантировала под кожу 30 чипов

Источник: Корреспондент.net

Шведская художница и фотограф Арвида Бюстрем имплантировала себе под кожу 30 NFC-чипов. Процедура вживления чипов была снята на видео, после чего девушка опубликовала ее на своей Instagram-странице.

Процедуру вживления чипов девушка сравнила с татуированием тела. Сделала она ее ради собственной экспозиции, на которой выступила в качестве экспоната, позволив людям считывать "с себя" информацию с помощью телефона.

"Каждый чип выглядит будто крупное рисовое зернышко, они могут быть активированы при помощи NFC-ридера - например, телефоном", - отметила она.