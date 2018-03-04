Швейцарцы решили и дальше платить за общественное вещание

Источник: DW

Жители Швейцарии согласны и далее платить за общественно-правовые СМИ. Это показали первые предварительные прогнозы по окончании соответствующего референдума в воскресенье, 4 марта. Согласно прогнозам, 71 процент участников плебисцита высказались за то, чтобы продолжать перечислять соответствующий взнос центру абонентской платы Billag,чтобы обеспечить работу независимого теле- и радиовещания.

Противоположный исход заставил бы швейцарские общественно-правовые СМИ перейти на самофинансирование. В поддержку абонентской платы ранее высказались правительство, парламент и большинство швейцарских партий.

Сторонники этой пошлины ссылаются, в частности, на то, что только таким образом можно поддерживать информационное разнообразие и соблюдать интересы меньшинств в стране, где существуют четыре национальных языка. Противники абонентской платы заявляют, что она ущемляет свободу потребителей платить за тот контент, который они сами хотят потреблять, а также говорят о том, что сумма взноса слишком велика.

Каждое домохозяйство, независимо от того, есть ли у них радио и телевизоры, сейчас ежегодно перечисляет 451 франк (390 евро) центру абонентской платы Billag. Предполагается, что с 2019 года эта сумма снизится до 365 франков (316 евро).

Как распределяются деньги

Швейцарская общественно-правовая телерадиокомпания SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft - Швейцарское общество радио и телевидения) организует работу семи телеканалов и 17 радиостанций, которые покрывают все четыре культурно-языковых региона страны, поясняет портал swissinfo.ch, который также является подразделением компании.

Внутри SRG средства перераспределяются таким образом, чтобы даже сравнительно малочисленные по населению части страны имели собственное качественное вещание. Примерно треть средств, аккумулируемых в немецкой Швейцарии, передается затем в доход общественных электронных СМИ в итало- и франкоговорящих окраинных регионах Конфедерации, пишет swissinfo.ch.

Часть общей суммы, которая собирается за счет абонентской платы, также получают частные СМИ.