Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома

Источник: Корреспондент.net

Суд швейцарского кантона Цуг отменил решения об обеспечительных мерах на акции российской компании Газпром в Северном потоке. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что суд 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования Газпрома к этим компаниям.

В то же время в пресс-службе Нафтогаза заявляют, что этим самым суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии.

В НАК сообщили, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord StreamAG и Nord Stream2AG "заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих Газпрому, поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет".

"Поэтому свое решение о заморозке активов Газпрома, поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", - говорится в сообщении Нафтогаза в Twitter.

При этом в Нафтогазе отметили, что "случайно нашли часть этих акций в Великобритании".

"Дочерняя компания Газпрома вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать к дальнейшему решения суда", - заявили в Нафтогазе.