Найти

16.11.2017

Siemens увольняет тысячи сотрудников по всему миру

Источник: Корреспондент.net

Немецкий концерн Siemens объявил о масштабном сокращении рабочих мест. Как следует из заявления компании, будут уволены почти семь тысяч сотрудников по всему миру.

Почти половина увольнений от запланированного числа будет осуществлена в Германии. Концерн намерен полностью закрыть два завода по производству турбин в федеральной земле Саксония на востоке страны – в городе Гёрлиц и в Лейпциге, где в общей сложности работают 920 человек. Еще один завод в Эрфурте, возможно, будет продан.

 

Максимальное количество сокращений придется на отрасль, занимающуюся выпуском энергетического оборудования. Там будет уволено 6100 сотрудников, 2600 из них – в Германии. Своих мест также лишатся 760 сотрудников, занятых в области электрооборудования – в основном, на заводе Siemens в Берлине.

Глава кадрового управления Янина Кугель заверила, что концерн сделает все возможное, чтобы процесс сокращения рабочих мощностей прошел как можно мягче, осторожнее и был максимально длительным.

Новости раздела
Мир
15.11.2017
В Кремле заявили, что главари боевиков Захарченко и Плотницкий поддерживают предложение обмена пленными на Донбассе
Президент РФ Путин провел телефонный разговор с главарями боевиков
Мир
15.11.2017
Москва: Главы ЛДНР поддержали обмен пленными
Беспорядки начались после попыток полиции задержать известного блогера.
Мир
15.11.2017
Шкатулку с "останками Будды" нашли в Китае
Кроме шкатулки с прахом ученые нашли также 260 статуй, имеющих культурное и историческое значение.
Мир
15.11.2017
Яростный выпад Мэй в адрес России. Почему сейчас
Британский премьер обвинила Москву в разжигании насилия в Украине, аннексии Крыма, нарушении границ других стран и кибератаках.
Мир
15.11.2017
США пообещали усилить российские санкции
Порошенко обсудил с помощником госсекретаря США восстановление суверенитета Украины.
Мир
14.11.2017
К столице Зимбабве движутся танки, президенту поставили ультиматум
Войска готовы "вмешаться" в случае, если власти страны не прекратят чистки в правящей партии
Мир
14.11.2017
Названы ТОП-5 городов мира для иммиграции
Наиболее благоприятной оказалась столица Бахрейна Манама.
Мир
14.11.2017
Apple дополнит камеру iPhone 3D-сенсором - СМИ
Это позволит улучшить работу гаджета с дополнительной реальностью.
Мир
14.11.2017
Вымирание близко. Ученые предупредили человечество
Тысячи ученых призывают мир одуматься, чтобы сохранить условия для существования живого на планете.
Мир
13.11.2017
На аукцион выставлен знаменитый бриллиант французских королей
Эксперты Christie’s оценивают Le Grand Mazarin в сумму от $6 млн до $9 млн.
Мир
13.11.2017
Эрдоган поможет с деоккупацией Крыма - Умеров
Президент Турции сейчас помогает с освобождением политзаключенных.
Мир
13.11.2017
The New York Times прокомментировала карту со спорным Крымом
С автором материала карту якобы не согласовывали.
Мир
13.11.2017
Сорвалась или состоялась? Встреча Трампа с Путиным
Американский и российский лидеры провели недолгую беседу, но успели подписать совместное заявление.
Мир
13.11.2017
В Израиле построили многоэтажное кладбище
Многоэтажное кладбище построили из-за нехватки места под уже существующим.
Мир
13.11.2017
Латвия намерена открыть консульство в Днепре
Открытие консульства позволит углубить связи с Латвией.
Мир
13.11.2017
Венгрия требует расследования инцидента с флагом
Сорвавшим флаг Венгрии с мэрии Берегово грозит судебная ответственность.
Мир
13.11.2017
Жить по средствам – это значит жить без долгов
Мир
12.11.2017
Госдеп прокомментировал заявление Путина и Трампа
Россия и США могут совместно работать при совпадении интересов.
Мир
12.11.2017
СМИ: Консерваторы готовы отправить в отставку Мэй
Поддержать депутатов готовы некоторые министры
Мир
12.11.2017
Трамп: Стараюсь стать другом Ким Чен Ыну
Американский президент ответил на оскорбления северокорейского диктатора.
Мир
12.11.2017
Сербия открыла 45 дел против воевавших на Донбассе
Уголовные дела касаются наемников, которые принимают участие в боевых действиях как в Сирии, так и на Донбассе.
Мир
12.11.2017
В США запустили в космос "украинскую" ракету
Ракетоноситель Antares-230 разработанный и созданный в Украине.
Мир
12.11.2017
Похищенного близ Нигерии украинца освободили
Пираты отпустили украинского моряка, захваченного в плен в октябре.
Мир
11.11.2017
Великобритания планирует выйти из Евросоюза 29 марта 2019
В декабре 2017 должны перейти ко второй фазе переговоров
В Кремле заявили, что главари боевиков Захарченко и Плотницкий поддерживают предложение обмена пленными на Донбассе | Старейший диктатор свергнут военными. Главное