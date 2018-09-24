Силовики усилят патрулирование Одесской области

Для усиления безопасности в регионе будут работать совместные группы патрулирования полиции и Нацгвардии.

"Принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области. Это принципиальная общая позиция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко, которые, кстати, в начале октября планируют посетить регион", - заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирм. В случае если они были причастны к незаконным действиям или рейдерским захватам, они будут лишены лицензии.