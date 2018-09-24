Силовики усилят патрулирование Одесской области
Источник: Корреспондент.net
Нацполиция и Нацгвардия с 25 сентября начнет оперативную отработку Одесской области с целью улучшения ситуации с безопасностью после нападений на активистов. Как сообщается на сайте МВД, также создается постоянная мониторинговая группа, которая будет отслеживать ситуацию по работе с общественными организациями. В нее войдут представители полиции, в частности, подразделений по коммуникации и связям с общественностью, а также общественные активисты.
"Принципиально важно прекратить любые попытки давления, запугивания и тем более уголовной расправы над патриотическими и общественными организациями Одесской области. Это принципиальная общая позиция министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко, которые, кстати, в начале октября планируют посетить регион", - заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.
Отдельно по всей Украине будет проведен анализ работы охранных фирм. В случае если они были причастны к незаконным действиям или рейдерским захватам, они будут лишены лицензии.