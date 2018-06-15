Силы ООС отразили атаку под Авдеевкой
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов 15 раз нарушиали режим прекращения огня с начала суток пятницы, 15 июня. Семь обстрелов были совершены из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточенный огонь в ответ из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника", – говорится в сообщении.
Также под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы сепаратистов пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. В штабе отметили, что вовремя открытый огонь в ответ заставил противника отказаться от своих намерений и отступить.
Также в течение суток отмечались активные действия врага на мариупольском направлении.
"По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалось из Саханки и соседних населенных пунктов, которые находятся под временным контролем врага", – говорится в сводке.
В штабе подчеркнули, что в ходе боевых действий с начала суток потерь среди украинских военных нет, а потери противника уточняются.