Силы ООС восстанавливают Авдеевку

"На днях в прифронтовом городе были восстановлены работы по ремонту крыш домов, расположенных на улицах Колосова, Леваневского, Шевченко, Седова, Лермонтова и в переулках Лесном, Ясиноватском и Школьном" – говорится в сообщении.

По распоряжению Командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК при содействии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ. Ремонт осуществляется силами специалистов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК.

"При условии соблюдения … режима "тишины", до 30 октября планируется восстановить 210 домов" – подытожили в штабе ООС.