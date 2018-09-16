Силы ООС восстанавливают Авдеевку
Источник: Корреспондент.net
В Авдеевке продолжаются работы по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате обстрелов сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 сентября.
По распоряжению Командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, украинской стороной СЦКК при содействии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было обеспечено установление режима прекращения огня в районе проведения работ. Ремонт осуществляется силами специалистов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области из состава Объединенных сил при содействии и координации украинской стороны СЦКК.
"При условии соблюдения … режима "тишины", до 30 октября планируется восстановить 210 домов" – подытожили в штабе ООС.