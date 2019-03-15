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15.03.2019

Символический ответ. ЕС ввел санкции по Азову

Источник: Корреспондент.net

Европейский союз ввел санкции против восьми россиян в связи с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Также ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении тех, кого считают ответственными за конфликт на Донбассе.

США в ответ на конфронтацию с Россией в Азовском море усилили поддержку Военно-морских сил Украины, в том числе заходом короблей НАТО в Черное море. Тем временем, Киев готовит новый проход через пролив. Корреспондент.netрассказывает подробности.

 

Санкции против России: почему так мало

В Керченском проливе ФСБ России 25 ноября 2018 года захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу с применением огня на поражение. При задержании были ранены шестеро военнослужащих Украины, а также повреждены морские суда.

Москва обвинили украинцев в нарушении "госграницы России" и опасных маневрах. Российские власти настаиваются, что украинская сторона пошла на сознательную провокацию.

В российской операции принимали участие пограничные корабли: новейший сторожевой корабль 22460 Изумруд (открыл огонь по Бердянску); сторожевой корабль Дон проекта 745П (таранил украинский буксир); современные быстроходные катера типа Соболь и Мангуст; а также два артиллерийских катера класса Шмель.

К украинским катерам позже подошел малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ Суздалец - хорошо вооруженный боевой корабль с артиллерийскими установками, торпедами и глубинными бомбами. Кроме того, в воздухе были штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52, способные нести противокорабельные ракеты. 

Азовский кризис. Силы Украины и России в море

24 члена экипажей кораблей арестованы до апреля, они находятся в Керчи. Украина и ООН признали их военнопленными, СБУ возбудила уголовное дело в отношении семи россиян из-за конфликта.

После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну.

В связи с применением силы Россией и задержанием украинских военнослужащих и кораблей Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры, говорится в документе, опубликованном в журнале Евросоюза 15 марта.

Среди людей, внесенных в санкционный список, указаны:

  • глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич
  • его заместитель Андрей Шеин
  • командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников
  • Руслан Ромашкин, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли Изумруд и Дон
  • Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму
  • Сергей Щербаков, командир корабля Суздалец
  • Алексей Саляев, командир корабля Дон
  • Андрей Шипицын, командир корабля Изумруд

Также принято решение продлить на полгода санкции против "частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В списке 183 человека и 44 компании.

Stratfor о последствиях пяти лет аннексии Крыма

Фигурантам санкционного списка ЕС запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к его банковской системе. Их активы, если таковые имеются на территории ЕС, замораживаются.

Европейские эксперты, опрошенные DW, обращают внимание на символичность санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Поскольку восемь человек - небольшое число, да и вряд ли у них есть большие активы на территории Евросоюза.

Отмечает эксперты также, что ЕС должен был дать "хоть какой-нибудь дипломатический ответ", а на пути введения санкций стояли Италия, Австрия и Венгрия.

 

Помощь США и НАТО в Черном море

Американским ответом на захват украинских кораблей стало усиление присутствия в Черном море, а также помощь ВМС Украины.

Wall Street Journal на этой неделе писала, что США помогают, чтобы противостоять усилиям России, направленным на удушение экономики Украины и дестабилизацию прозападного правительства в Киева посредством блокирования доступа к украинским портам.

Речь идет о подготовке специалистов, поставках оборудования и кораблей. В прошлом году Украина получила два патрульных катера класса Island, которые раньше входили в Береговую охрану США. Вашингтон также обдумывает передачу фрегатов для усиления ВМС Украины.

"Все это не может поменять правила игры, однако подобные действия являются элементом сдерживания и делают более сложным для России нападение на Украину", - говороил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

НАТО также готовит пакет мер для усиления своих позиций в акватории Черного моря, и, по сведениям газеты, об этом будет объявлено в апреле на встрече министров иностранных дел 29 стран-членов альянса в Вашингтоне.

Североатлантический альянс уже усилил свое присутствие в регионе, насколько это позволяет конвенция Монтре. Подробно об этом в материале НАТО в Черном море: Stratfor оценил помощь Украине.

Военно-морские силы США тоже увеличили свое присутствие в Черном море в последние несколько месяцев, в том числе они провели совместные учения с Румынией, на территории которой находится американские противоракетные комплексы. 

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