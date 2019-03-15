Символический ответ. ЕС ввел санкции по Азову

Источник: Корреспондент.net

Европейский союз ввел санкции против восьми россиян в связи с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Также ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении тех, кого считают ответственными за конфликт на Донбассе.

США в ответ на конфронтацию с Россией в Азовском море усилили поддержку Военно-морских сил Украины, в том числе заходом короблей НАТО в Черное море. Тем временем, Киев готовит новый проход через пролив. Корреспондент.netрассказывает подробности.

Санкции против России: почему так мало

В Керченском проливе ФСБ России 25 ноября 2018 года захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу с применением огня на поражение. При задержании были ранены шестеро военнослужащих Украины, а также повреждены морские суда.

Москва обвинили украинцев в нарушении "госграницы России" и опасных маневрах. Российские власти настаиваются, что украинская сторона пошла на сознательную провокацию.

В российской операции принимали участие пограничные корабли: новейший сторожевой корабль 22460 Изумруд (открыл огонь по Бердянску); сторожевой корабль Дон проекта 745П (таранил украинский буксир); современные быстроходные катера типа Соболь и Мангуст; а также два артиллерийских катера класса Шмель.

К украинским катерам позже подошел малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ Суздалец - хорошо вооруженный боевой корабль с артиллерийскими установками, торпедами и глубинными бомбами. Кроме того, в воздухе были штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52, способные нести противокорабельные ракеты.

Азовский кризис. Силы Украины и России в море

24 члена экипажей кораблей арестованы до апреля, они находятся в Керчи. Украина и ООН признали их военнопленными, СБУ возбудила уголовное дело в отношении семи россиян из-за конфликта.

После инцидента Украина объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на въезд россиян в страну.

В связи с применением силы Россией и задержанием украинских военнослужащих и кораблей Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры, говорится в документе, опубликованном в журнале Евросоюза 15 марта.

Среди людей, внесенных в санкционный список, указаны:

глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич

его заместитель Андрей Шеин

командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников

Руслан Ромашкин, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли Изумруд и Дон

Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму

Сергей Щербаков, командир корабля Суздалец

Алексей Саляев, командир корабля Дон

Андрей Шипицын, командир корабля Изумруд

Также принято решение продлить на полгода санкции против "частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В списке 183 человека и 44 компании.

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Фигурантам санкционного списка ЕС запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к его банковской системе. Их активы, если таковые имеются на территории ЕС, замораживаются.

Европейские эксперты, опрошенные DW, обращают внимание на символичность санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Поскольку восемь человек - небольшое число, да и вряд ли у них есть большие активы на территории Евросоюза.

Отмечает эксперты также, что ЕС должен был дать "хоть какой-нибудь дипломатический ответ", а на пути введения санкций стояли Италия, Австрия и Венгрия.

Помощь США и НАТО в Черном море

Американским ответом на захват украинских кораблей стало усиление присутствия в Черном море, а также помощь ВМС Украины.

Wall Street Journal на этой неделе писала, что США помогают, чтобы противостоять усилиям России, направленным на удушение экономики Украины и дестабилизацию прозападного правительства в Киева посредством блокирования доступа к украинским портам.

Речь идет о подготовке специалистов, поставках оборудования и кораблей. В прошлом году Украина получила два патрульных катера класса Island, которые раньше входили в Береговую охрану США. Вашингтон также обдумывает передачу фрегатов для усиления ВМС Украины.

"Все это не может поменять правила игры, однако подобные действия являются элементом сдерживания и делают более сложным для России нападение на Украину", - говороил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

НАТО также готовит пакет мер для усиления своих позиций в акватории Черного моря, и, по сведениям газеты, об этом будет объявлено в апреле на встрече министров иностранных дел 29 стран-членов альянса в Вашингтоне.

Североатлантический альянс уже усилил свое присутствие в регионе, насколько это позволяет конвенция Монтре. Подробно об этом в материале НАТО в Черном море: Stratfor оценил помощь Украине.

Военно-морские силы США тоже увеличили свое присутствие в Черном море в последние несколько месяцев, в том числе они провели совместные учения с Румынией, на территории которой находится американские противоракетные комплексы.