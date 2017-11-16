Сингапур приостановил торговые отношения с КНДР

Источник: Корреспондент.net

Власти Сингапура приостановили торговые отношения с Северной Кореей на фоне ужесточающихся санкций ООН и США. В четверг соответствующее уведомление Таможенного управления Сингапура от 7 ноября попало в распоряжение СМИ.

"Сингапур запретит движение всех коммерческих товаров из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и в нее", – говорится в уведомлении.

В случае неоднократных нарушений власти Сингапура могут взыскать штраф в размере до 200 тысяч сингапурских долларов ($147,3 тысяч) или четырехкратной стоимости товаров, а также приговорить виновного к тюремному заключению сроком до трех лет.

Отмечается, что Сингапур занимает седьмое место по товарообороту среди торговых партнеров Северной Кореи. В сентябре торговлю с КНДР приостановили Филиппины, находящиеся в этом списке на пятом месте.