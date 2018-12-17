Синод УПЦ жестко отреагировал на участие своих иерархов в обьединительном соборе

Источник: Українські новини

17 декабря 2018 года в резиденции Предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось внеочередное заседание Священного Синода УПЦ.

На заседании обсуждалось участие Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона "в так называемом объединительном соборе, который состоялся 15 декабря 2018 года".

Синод посчитал, что "данный проступок митрополита является, грубым нарушением архиерейской присяги, постановления Собора епископов Украинской православной церкви от 13 ноября 2018 года и решения Священного Синода Украинской православной церкви от 7 декабря 2018 года".

В связи с чем было принято решение освободить Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона от управления Винницкой епархией, запретить в священнослужении и подчеркнуть, что евхаристическое общение с ним отныне прекращается.

Аналогичное решение было принято и относительно митрополита Переяслав-Хмельницкого Александра.

Также было принято решение и по другим нарушениям отдельными клириками Украинской православной Церкви Постановления Собора епископов УПЦ.

Речь идет о том, что 13 декабря 2018 года в Андреевской церкви г. Киева клирик Днепропетровской епархии протоиерей Богдан Гулямов и заштатный клирик Житомирской епархии иеромонах Алексий (Мацюра) сослужили "экзарху" Константинопольского Патриархата, который незаконно находится в пределах другой Поместной Православной Церкви.

15 декабря 2018 года клирики Украинской православной церкви архимандрит Дорофей (Маркевич), протоиерей Петр Зуев, протоиерей Богдан Гулямов и протодиакон Ростислав Воробий приняли участие в так называемом объединительном соборе.

В связи с чем Синод решил запретить в священнослужении таких клириков Украинской православной церкви: архимандрита Дорофея (Маркевича), протоиерея Петра Зуева, протоиерея Богдана Гулямова, иеромонаха Алексия (Мацюру) и протодиакона Ростислава Воробий без права причащения Святых таинств.