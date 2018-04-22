Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии УПЦ, - Порошенко

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко заявляет, что Синод Вселенского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви", - сообщил Президент.

Он отметил, что такое решение накануне вынес Святой и Священный Синод Вселенского патриархата, который принял к рассмотрению обращение Президента о предоставлении томоса (указа) об автокефалии УПЦ, а также соответствующие обращения Верховной Рады и глав украинских православных церквей.