19.11.2017
Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: карта
Источник: ИА ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ
По прогнозам Укргидрометцентра, 20-21 ноября по всей территории Украины похолодает, ожидается мокрый снег с дождем
Завтра, 20 ноября, в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Заморозки -1 градус будут ночью на западе, севере и центре страны. Днем температура воздуха на западе и центре - до +5 градусов, севере до +4 градусов, востоке юге до +9 градусов. Дожди с мокрым снегом ожидаются на западе, севере.
На юге и востоке будут осадки в виде дождя.
21 ноября дождь с мокрым снегом прогнозируется по всей территории страны, кроме юга.
Ожидаются ночью заморозки до -1 градусов на западе, центре, севере и юге.
Днем температура воздуха на западе, севере, центре будет +5 градусов. На востоке и юге +6 градусов.
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