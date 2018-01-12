Синоптики прогнозируют сильные снегопады с 18 января

Источник: 112.ua

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует ухудшение погодных условий 18 и 21-22 января, в частности сильные снегопады. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"18 января мы ожидаем прохождение через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активной пары циклонов, которые приведут к выпадению сильного, местами очень сильного снега. Налипание мокрого снега, усиление скорости ветра, метели", - сказал он.

Согласно сообщению, снежный покров 18 января может увеличиться до 20 см. А вот 21-22 января, по словам Кульбиды, по Украине пройдет циклон с Балкан, который вызовет выпадение снега попеременно с дождем, усиление ветра до 15-24 м/с.

При этом существенного снижения температуры в эти три дня не ожидается.