Сирийская армия разрешила повстанцам эвакуацию из районов боевых действий

Источник: DW

Режим Башара Асада и повстанцы заключили соглашение об эвакуации из районов боевых действий к югу от Дамаска. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщило сирийское государственное агентство Sana. Повстанцам и членам их семей разрешено покинуть территорию к востоку от лагеря для палестинских беженцев Ярмук.

Ранее сирийская армия начала операцию против членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) у южных окраин Дамаска. Соглашение позволит армии Асада подойти к восточным окраинам Ярмука, части которого находятся под контролем террористов с 2015 года.

Борьба за Ярмук

По данным оппозиционного "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), сирийская армия установила контроль над рядом территорий к западу от лагеря для беженцев. В воскресенье сирийская авиация нанесла ряд ударов по целям в Ярмуке и Хаджар аль-Асваде. Накануне, 28 апреля, террористы заняли больницу и ряд соседних зданий у восточной границы лагеря, отметили представители SOHR.

Эксперты этой организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Ранее в Ярмуке были размещены около 160 тысяч палестинцев и сирийцев. По информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, на данный момент в лагере находятся несколько сотен человек.