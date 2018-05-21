Сирийская армия заявила об освобождении Дамаска от ИГ

Источник: Корреспондент.net

Сирийская армия зачистила поселение Эль-Хаджр-аль-Асвад, последний оплот террористической организации Исламское государство в пригороде Дамаска.

По словам неназванного офицера штурмовых отрядов сирийской армии, правительственные отряды со стороны лагеря беженцев Ярмук и с южного пригорода Дамаска соединились в Эль-Хаджр-аль-Асвад, подавив последние очаги сопротивления террористов.

Таким образом, Дамаск впервые с 2011 года стал полностью мирным городом, там не идут боевые действия.