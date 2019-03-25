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25.03.2019

Сирийские курды требуют создать международный спецтрибунал для процессов по ИГ

Источник: DW

Представители "Демократических сил Сирии" (SDF), альянса курдских отрядов народной самообороны и арабских оппозиционных групп, в понедельник, 25 марта, потребовали создать международный спецтрибунал для процессов над взятыми в плен джихадистами из террористической группировки "Исламское государство".

"Мы призываем международное сообщество сформировать международный спецтрибунал на северо-востоке Сирии для преследований террористов", - указали в SDF.

В руководстве альянса уверены, что подобный шаг поможет организовать судебный процесс в соответствии с "международным правом и договоренностями о правах человека".

После падения последнего бастиона ИГ в Сирии

Предложение озвучено всего через несколько дней после того, как военные формирования курдов, входящие в состав международной антитеррористической коалиции под руководством США, захватили последний бастион ИГ в Сирии - Багхус.

Прообразом для новой судебной инстанции могли бы стать спецтрибунал по Руанде, созданный после геноцида против народности тутси в 1994 году, а также Международный трибунал по бывшей Югославии, считают в SDF.

В настоящее время сирийские курды удерживают под стражей более девяти тысяч иностранцев, являющихся родственниками боевиков ИГ. В их числе - свыше 6500 детей.

Взлет и падение халифата

ИГ в 2014 году захватило обширные территории Сирии и Ирака и провозгласило создание халифата. Пика своего могущества джихадисты достигли летом 2014 года, когда установили контроль над многомилионным городом Мосул в северной части Ирака. В Ираке, согласно официальным сообщениям, победа над ИГ уже одержана, а с падением Багхуса в Сирии халифат фактически прекратил свое существование.

Джихадисты, однако, по-прежнему активны в пустыне Бадиа. Они имеют многочисленные "спящие ячейки" в Сирии и Ираке, которые периодически совершают нападения.

 

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