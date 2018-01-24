Сирийские повстанцы обвинили Анкару во лжи

Источник: DW

Сирийские повстанцы опровергли заявление турецкой стороны о присутствии боевиков "Исламского государства" в районе города Африн на северо-западе Сирии. Такие сообщения турецкой армии - ложь с целью ввести в заблуждение мировую общественность, заявил информагентству Reuters Редур Кселил, представитель "Сил демократической Сирии" (SDF) - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований. По его словам, о том, что в Африне нет позиций ИГ, "знает весь мир".

Кселил также сообщил, что, по данным SDF, против турецкой армии на северо-западе Сирии воюют добровольцы из Германии, Великобритании и США. Часть иностранных бойцов отправилась в Африн из сирийских регионов Ракка и Дейр-эз-Зор по собственному желанию, пояснил представитель SDF. Он не назвал их точное количество, отметив, что речь идет о двузначном числе. Против наступления турецкой армии сражаются граждане и других стран Европы, Америки, а также Азии, пояснил Кселил.

Не менее 250 жертв

Накануне турецкая армия сообщила, что в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе города Африн были убиты не менее 250 бойцов "Отрядов народной самообороны" (YPG), а также ИГ. Между тем, по данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), в результате операции были убиты 23 мирных жителя. Представитель ООН Стефан Дуяррич сообщил, что город Африн покинули не менее 5 тысяч мирных жителей.

21 января стало известно о том, что турецкая армия начала наземное наступление против курдских формирований в районе Африна. Поддерживаемые США отряды YPG Анкара считает сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Турецкий Генштаб заявил, что цель операции - освободить население северных регионов Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки "Исламское государство".