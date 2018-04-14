14.04.2018
Сирийские правозащитники не согласны с выводами Пентагона
Источник: DW
При ударе по Сирии лишь часть ракет успешно поразили цели, сообщили в субботу, 14 апреля, представители оппозиционного "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR).
Как заявил агентству dpa, глава SOHR Рами Абдель Рахман, сделанное ранее заявление Пентагона о поражении всех целей ошибочно.
Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Атака стала ответом на сообщения о десятках жертв и пострадавших при химатаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля.
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