Сирийские правозащитники не согласны с выводами Пентагона

Как заявил агентству dpa, глава SOHR Рами Абдель Рахман, сделанное ранее заявление Пентагона о поражении всех целей ошибочно.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Атака стала ответом на сообщения о десятках жертв и пострадавших при химатаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля.