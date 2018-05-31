Система ProZorro сэкономила бюджету 50 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

С 1 августа 2016 года благодаря использованию системы электронных государственных закупок ProZorro было сэкономлено 50,15 млрд гривен бюджетных средств. Соответствующая информация опубликована в модуле бизнес-аналитики ProZorro.

При этом общее количество проведенных закупок составило 1,97 млн, а среднее количество участников торгов - 2,34 на каждый тендер.

Больше всего тендеров в ProZorro провели Киевская городская государственная администрация (более 172 тыс.), Министерство инфраструктуры (83 тыс.), Министерство образования и науки (70 тыс.), Днепропетровская областная государственная администрация (59 тыс.), а также Мариупольская областная государственная администрация (47 тыс.).

В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе ProZorro на сумму 500,3 млрд грн. При этом экономия от использования системы составила 27 млрд грн.