Ситуация на Донбассе: за день ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе в течение суток, 12 августа, сепаратисты 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Отметим, что противник обстрелял Крымское, Водяное и Лебединское с минометов калибром 120 и 82 мм. По украинским позициям возле Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара.