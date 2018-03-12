Ситуация на Закарпатье спокойная - ОБСЕ

Источник: Корреспондент.net

ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная. Такое заявление в эфире Радио НВ сделал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, в течение последних недель миссия уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров.

"В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Также он добавил, что для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей. Свои наблюдения миссия изложила в отчетах от 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.