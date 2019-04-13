13.04.2019
Скачки и крутое пике доллара: как менялся курс валюты за неделю
Источник: Українські новини
С 5 по 12 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 9,05 коп. до 26,9671 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,95 коп. до 26,6685 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.
Средний курс покупки евро повысился на 1,71 коп. до 29,9879 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,25 коп. до 30,4806 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
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