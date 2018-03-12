12.03.2018
Скандал под Киевом, председателя Коцюбинского ночью лишили полномочий, – СМИ
Источник: Українські новини
В поселке городского типа Коцюбинское (Киевская область) прошли общественные слушания по присоединению к Киеву, где большинство жителей 61% высказались "за", а уже через несколько дней представители политической партии "Нові обличчя" совместно с депутатами от Всеукраинского объединения "Батьківщина" ночью, незаконным способом, внесли изменения в государственный реестр, заменив данные о действующем поселковом голове на скандально известного депутата Коцюбинского поселкового совета Николая Еременко.
Новости раздела
Украина
12.03.2018
У Савченко заявили, что она не получала повесток на допрос в СБУ
Савченко находится с рабочим визитом в Парламентской ассамблее Совета Европы
Украина
11.03.2018
ЕБРР выделил Украине 26 миллионов евро на строительство солнечных электростанций, - Порошенко
Три солнечные электростанции запланировано построить на Виннитчине
Украина
11.03.2018
МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье, - СМИ
Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого
Украина
11.03.2018
Осенью стартует онлайн регистрация sim-карт: что это дает и как будет проходить
К SIM-карте будут привязывать паспортные данные.
Украина
11.03.2018
Завышенные цены и просроченный товар: на что чаще жалуются украинские потребители
В 67% случаев потребители обращаются с жалобами на неудовлетворительное качество непродовольственных товаров
Украина
11.03.2018
Во Львове 35 тыс. человек провели крестный ход
Для проведения крестного хода в городе перекрыто движение транспорта
Украина
11.03.2018
Гройсман: За три года сократилось потребление газа
В 2014 году население Украины, теплокоммунэнерго и бюджетные учреждения потребили 24 млрд кубометров газа, а в 2017 году - 18 млрд кубометров.
Украина
11.03.2018
Под Херсоном подрались моряки и местные жители
К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летнего сына избил неизвестный возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке.
Украина
10.03.2018
Паралимпиада-2018: биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал первое золото для Украины
Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха
Украина
10.03.2018
Ярош рассказал, как его пытались завербовать наемником: опубликовано видео
Командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сказал, что его пытались завербовать в наемники представители иностранных государств, но он отказывался.
Украина
10.03.2018
В международном рейтинге "желанных" паспортов Украина поднялась на 21 пункт
Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом
Украина
10.03.2018
Порошенко приветствует признание НАТО стремления Украины к членству в организации
НАТО признала стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, предоставив статус "страна-аспирант"
Украина
10.03.2018
Блогеры рассказали, о чем Порошенко сообщил им на закрытой встрече
Об итогах встречи блогеры пишут на своих страницах и в пропрезидентских сообществах в Facebook
Украина
10.03.2018
В МВФ пока не готовы говорить о транше для Киева
Дискуссия с властями Украины является постоянной. А во время недавнего визита группы экспертов МВФ в Киев обсуждались "технические вопросы" в контексте программы реформ.
Украина
10.03.2018
Инвестиции в Украину выросли на 21% - Порошенко
Президент озвучил официальные данные Государственной службы статистики по объему капитальных инвестиций в страну за прошлый год. Он также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.
Украина
09.03.2018
В Киеве избили депутата Рады Левченко
Его избили на акции протеста против застройки
Украина
09.03.2018
Порошенко анонсировал подписание указа о разработке десятилетней программы укрепления статуса украинского языка
Об этом он сказал в ходе вручения национальной премии им. Тараса Шевченко
Украина
09.03.2018
СБУ подозревает Рубана в сговоре с "ДНР" для организации терактов в Киеве
Данные действия совершались под руководством кураторов из России
Украина
09.03.2018
Еврокомиссия предлагает Совету ЕС предоставить Украине €1 млрд макрофинансовой помощи
Данное предложение свидетельствует о солидарности ЕС с народом Украины
Украина
09.03.2018
Украинцы получили четыре медали Мировой серии прыжков в воду
Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов стали серебряными призерами в прыжках с 10-метровой вышки
Украина
09.03.2018
Чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде
В прибывающем на Одесский железнодорожный вокзал в поезде Одесса-Киев произошел конфликт с применением оружия. Коллеги полицейского из Одесского облуправления хотят избежать огласки, и пытаются найти его оружие.
Украина
09.03.2018
В Донецке прогремел взрыв, есть жертвы
По предварительной информации, в результате взрыва погибли два человека, мужчина и женщина. Предполагается, что взорвалась граната. Также появилась информация о четырех пострадавших.
Украина
09.03.2018
США назвали причины конфликта на Донбассе
К конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины. Так считает временный поверенный в делах Штатов при ОБСЕ Гарри Камиан.