10.08.2017
"Сказали без виз!" Ромы устроили цирк на границе
Источник: КорреспонденТ.net
Во Львовской области ромы пытались пройти границу, выкрикивая пограничникам и полицейским "без виз". Об этом сообщил сотрудник полиции Львовской области Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
"Интересная и смешная история пропускной пункт Краковец. Восемь человек ромы (цыгане), женщины, мужчины а также и дети, пробовали перейти границу и кричали без виз, Порошенко сказал без виз!", - сообщил Зинкевич.
Полиция попросила покинуть их пограничный пункт.
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