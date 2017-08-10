"Сказали без виз!" Ромы устроили цирк на границе

Источник: КорреспонденТ.net

Во Львовской области ромы пытались пройти границу, выкрикивая пограничникам и полицейским "без виз". Об этом сообщил сотрудник полиции Львовской области Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Интересная и смешная история пропускной пункт Краковец. Восемь человек ромы (цыгане), женщины, мужчины а также и дети, пробовали перейти границу и кричали без виз, Порошенко сказал без виз!", - сообщил Зинкевич.

Полиция попросила покинуть их пограничный пункт.