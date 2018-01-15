Скончалась солистка The Cranberries Долорес ОʼРиордан

Источник: DW

В Лондоне на 47-м году жизни внезапно скончалась ирландская рок-певица Долорес О'Риордан, солистка группы The Cranberries. Причины смерти пока не оглашены. Как сообщается в понедельник, 15 января, О'Риордан прибыла в столицу Великобритании для студийной записи.

Семья певицы также пока не прокомментировала смерть Долорес О'Риордан. Ее родственники попросили об "уважении к частной жизни".

Группа The Cranberries стала известна в 1990-е годы благодаря хитам Zombie и Linger.