15.01.2018
Скончалась солистка The Cranberries Долорес ОʼРиордан
Источник: DW
В Лондоне на 47-м году жизни внезапно скончалась ирландская рок-певица Долорес О'Риордан, солистка группы The Cranberries. Причины смерти пока не оглашены. Как сообщается в понедельник, 15 января, О'Риордан прибыла в столицу Великобритании для студийной записи.
Семья певицы также пока не прокомментировала смерть Долорес О'Риордан. Ее родственники попросили об "уважении к частной жизни".
Группа The Cranberries стала известна в 1990-е годы благодаря хитам Zombie и Linger.
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