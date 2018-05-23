23.05.2018
Скончался американский писатель Филип Рот
Источник: DW
Американский писатель Филип Рот скончался на 86-м году жизни во вторник, 22 мая.
Рот написал более 25 романов. Его первый сборник рассказов был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль" (1998).
Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее. Филип Рот - лауреат международной Букеровской премии (2011), кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН. В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку.
Филип Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.
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