Скончался американский писатель Филип Рот

Рот написал более 25 романов. Его первый сборник рассказов был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль" (1998).

Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее. Филип Рот - лауреат международной Букеровской премии (2011), кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН. В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку.



Филип Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.