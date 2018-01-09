«СКОРБОТЕ» 20 ЛЕТ!

Источник: ОО «МССП «СКОРБОТА»

Уважаемые друзья!

7 февраля 2017 года «Скорботе» исполнилось 20 лет. К сожалению, из-за известных многим, неприятных для нас событий, юбилей не задался. Сегодня, надеюсь, все неприятности позади.

За двадцать лет «Скорбота» из маленькой фирмы со штатом в 10 человек преобразовалась в общественную организацию «Мариупольский союз сферы похорон «Скорбота» насчитывающую более 200 человек, работающих, у более чем двадцати предпринимателей и предприятий. Стаж работы в похоронной отрасли у большинства превышает 10 лет. С уверенностью можно сказать, что по своему профессиональному составу, опыту работы члены общественной организации «Скорбота» один из самых лучших коллективов в Украине. Мы были родоначальниками предоставления полного комплекса похоронных услуг населению. Многие вещи, которые мы реализовали в г. Мариуполе были новшеством и примером для всей страны. «Похоронный дом», здание крематория, здание для СМЭ, полный цикл производства ритуальных товаров, GPS сопровождение и многое, многое другое, чего до сих пор нет в большинстве городов Украины, у нас введено в эксплуатацию и давно работает.

От всей души хочу поблагодарить всех членов общественной организации «Скорбота», за то, что, в трудные для всех нас времена Вы все выполняли свой долг и почетную обязанность. Многие не понимают, насколько сложна и ответственна Ваша работа, связанная с захоронением умерших людей. Каждый день сталкиваться с чужим горем, пропускать его через себя, сопереживать, сочувствовать и, в тоже время, профессионально помогать организовывать проводы человека в последний путь – не все могут с этим справиться и не все к этому готовы морально.

К сожалению, многие приходят в нашу сферу за легкими деньгами, опускаются до очень неприглядных действий, нарушая все мыслимые человеческие нормы. Отношение к умершим, как к товару, который можно купить или продать – самое вопиющее, что можно себе представить.

«Скорбота» просуществовала двадцать лет только потому, что всегда наши сотрудники относились к покойным, как к людям, заслуживающим уважение и почтение. Проводы человека в последний путь коснутся каждого из нас. Об этом ни кто не должен забывать.

Отношением к погостам, к умершим всегда характеризует уровень культуры и образованности в государстве. В Украине, к сожалению, большинство могил заброшены, а к захоронению умерших часто относятся как к утилизации биоотходов. Пока эта тенденция не будет переломлена, Украина не может считаться цивилизованным государством.

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги по работе, поздравляю вас с 20-летием «Скорботы». Всех недоброжелателей и клеветников обливавших нас грязью, мы прощаем. Те люди, которые доверились нам, знают, что мы честно выполняем свою работу.

Кто может лучше – сможет говорить об этом примерно через 20 лет.

С Уважением, Председатель правления

ОО «МССП «СКОРБОТА»

Сапаров Н.В.