26.01.2019
Смерч в Анталии: украинцев нет среди пострадавших
Источник: Корреспондент.net
Украинцев нет среди пострадавших в результате смерча в турецкой курортной провинции Анталья. Об этом в субботу, 26 января, сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в соцсети Twitter.
"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями", - заявил Кирилич.
Также он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
Новости раздела
Украина
26.01.2019
День на Донбассе: два обстрела, потерь нет
Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.
Украина
25.01.2019
Объемы поставок природного газа "Винницагаз Сбыт" составили 492,2 млн м куб. в 2018 году
В течение 2018 года ООО "Винницагаз Сбыт" поставлено потребителям Винницкой почти 492,2 м куб. природного газа на общую сумму 3,75 млн грн.
Украина
25.01.2019
На Николаевщине женщина продала подделки брендовых часов на 30 млн грн
На Николаевщине женщина подделала часы на 30 млн грн
Украина
25.01.2019
США заявили об опасности новых взрывов в Одессе
Госдеп США предупредил об опасности новых взрывов в Одессе после инцидента с самодельной взрывчаткой в Аркадии 21 января.
Украина
25.01.2019
Киберполиция: Атаки на сервера ЦИК усиливаются
Сервера Центризбиркома и компьютеры членов комиссии от простых операций до подкладных приложений.
Украина
25.01.2019
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО
Документ Совета национальной безопасности и обороны касается итогов военного положения в Украине.
Украина
25.01.2019
Корь в Украине: ежедневно фиксируют до 400 больных
Эпидемиолог Игорь Марычев заявляет о колоссальном масштабе кори в стране. В 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших, а сначала 2019 - от 300 до 400.
Украина
24.01.2019
С марта субсидию будут выплачивать вместе с пенсией, - Рева
С марта субсидию будут выплачивать вместе с пенсией
Украина
24.01.2019
В Киеве водитель маршрутки до смерти забил коллегу
В ходе застолья между водителями возник конфликт, который вскоре перерос в драку.
Украина
24.01.2019
В Днепре из-за снега обрушился торговый павильон
Металлическая конструкция не выдержала такого количества снега. Пострадавших нет.
Украина
24.01.2019
Документы в ЦИК подали 34 кандидата в президенты
Сегодня еще четверо подали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатами в президенты.
Украина
24.01.2019
Глава Нацбанка рассказал о долгах Украины
Яков Смолий подтвердил, что 2019-2020 годы являются пиковыми по выплатам внешнего долга страны. Но помогать Киеву будут МВФ и Всемирный банк.
Украина
24.01.2019
13 лет заочно. Конец суда над Януковичем
24 января впервые в истории Украины бывшего президента признали государственным изменником и впервые ему назначили тюремный срок, правда заочно.
Украина
23.01.2019
Порошенко и глава МВФ Лагард обсудили перспективы экономического роста Украины
Порошенко встретился с главой МВФ Лагард
Украина
23.01.2019
В Украине от переохлаждения умерло 150 человек
Всего от холодов за полтора месяца пострадало 1650 человек, 84 из них погибли за последние две недели.
Украина
23.01.2019
Промпроизводство Украины выросло на 1% за год
В прошлом году рост промпроизводства составил 1,1%. При этом в декабре оно упало на 3,5%.
Украина
23.01.2019
Масштаб личности. Юбилей патриарха Филарета
23 января почётному патриарху Православной церкви Украины, герою Украины Филарету исполнилось 90 лет. Корреспонеднт.net вспомнил жизненный путь религиозного деятеля.
Украина
23.01.2019
У Порошенко рассказали о переговорах с Меркель
Глава государства договорился с канцлером Германии продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников.
Украина
23.01.2019
Horizon Capital инвестирует $200 млн в Украину
Группа Horizon Capital из США инвестирует в украинский бизнес 200 млн долларов. Первоначально заявленный объем фонда был 150 млн.
Украина
22.01.2019
Ученые назвали причину высокой смертности от болезней сердца в Украине
В Украине самый высокий показатель смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний в Восточной Европе
Украина
22.01.2019
Венгрия заявила о сдвигах в отношениях с Украиной
Новый венгерский посол провел ознакомительный визит в Закарпатской области и констатировал улучшение ситуации между странами.
Украина
22.01.2019
Глава Совета Европы впервые пригласил украинскую делегацию
Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу. Официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".
Украина
22.01.2019
Порошенко проведет переговоры с главой МВФ
Встреча состоится завтра в Давосе. Украинская делегация приготовила доклад о развитии экономики страны.