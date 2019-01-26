Смерч в Анталии: украинцев нет среди пострадавших

Источник: Корреспондент.net

Украинцев нет среди пострадавших в результате смерча в турецкой курортной провинции Анталья. Об этом в субботу, 26 января, сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в соцсети Twitter.

"Смерч в Турции: по информации экстренных служб, граждан Украины нет среди пострадавших в Анталии. Местный аэропорт работает с перебоями", - заявил Кирилич.

Также он сообщил, что в случае необходимости украинцы могут обратиться к консулам по номерам в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.