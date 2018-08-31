Смерть Захарченко: в МИД ответили на обвинения РФ

Источник: Корреспондент.net

Мгновенная реакция Министерства иностранных дел России на убийство главы ДНР Александра Захарченко свидетельствует о желании прикрыть марионеток, подконтрольных Кремлю. Об этом в пятницу, 31 августа, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мега молниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала Беца на своей странице Twitter.

Как сообщалось, А.Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка в пятницу вечером. Кроме того, еще, по крайней мере, три человека получили ранения.

В Службе безопасности Украины заявили, что за взрывом стоят либо сами боевики, либо российские спецслужбы.