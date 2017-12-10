10.12.2017
СМИ: Apple хочет купить Shazam
Источник: Корреспондент.net
Корпорация Apple намерена приобрести сервис Shazam, позволяющий распознавать мелодии и изображения.
Соглашение могут подписать в ближайшие дни. Сумма сделки составит около 400 млн долл. По некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долл.
При этом представители компаний не дают комментариев. По состоянию на сентябрь приложение Shazam было скачано более 1 млрд раз. В 2014 году число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн.
Новости раздела
Мир
10.12.2017
СМИ узнали о соглашении по беженцам между Турцией и Грецией
Договор между двумя странами должен стать дополнением к соглашениям, где Турция забирает беженцев с греческих остров.
Мир
10.12.2017
В МИД Польши заявили, что существование Украины не является условием существования свободной Польши
У Ващиковского добавили, что Украина нуждается в Польше
Мир
10.12.2017
"Укрзализныця" запустила новый график движения поездов
В новом графике появятся свыше 10 новых поездов
Мир
10.12.2017
В Осло вручили Нобелевскую премию мира 2017 года
В этом году премию присудили Международной кампании по запрещению ядерного оружия
Мир
09.12.2017
Готовы ли джихадисты из Чечни на теракт в Германии?
Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт.
Мир
09.12.2017
Трамп придумал новый слоган для телеканала CNN
В качестве нового слогана хозяин Белого дома предложил фразу: "CNN, наименее правдивый новостной бренд"
Мир
09.12.2017
Премьер-министр Ирака объявил о завершении войны с ИГИЛ
Силы Ирака полностью контролируют границу с Сирией
Мир
09.12.2017
КНДР провозгласила себя "бастионом прав человека"
В стране полагают, что единственным способом защиты суверенитета и прав человека является укрепление военной силы
Мир
09.12.2017
Москва о новых санкциях США: Антироссийские выпады
Российские дипломаты утверждают, что обвинения США о нарушениях со стороны РФ имеют "абсолютно голословный характер".
Мир
08.12.2017
США призывают НАТО ввести санкции против России
У США появились новые доказательства того, что Россия нарушает договор о ликвидации ядерного оружия. Вашингтон призывает союзников по НАТО к жестким действиям в отношении Москвы.
Мир
08.12.2017
В беспорядках из-за статуса Иерусалима пострадали сотни палестинцев
Решение США в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля привело к волне беспорядков в регионе. Жертвами столкновений в Иерусалиме и в палестинской автономии стали сотни палестинцев.
Мир
07.12.2017
Комментарий: Путинская крепость
Путин выставил свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, и, естественно, его изберут. Но проблемы у него остаются, что сулит новую волну антизападной риторики, полагает Инго Маннтойфель.
Мир
07.12.2017
США и Израиль: как решение Трампа может сказаться на ситуации в регионе
6 декабря 2017 года Дональд Трамп заявил, что "настало время признать Иерусалим столицей Израиля". Он обещал перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим еще во время предвыборной кампании.
Мир
07.12.2017
Эрдоган призвал Афины к пересмотру границ между Турцией и Грецией
Турецкий президент поставил под сомнение Лозанский договор от 1923 года.
Мир
07.12.2017
Климкин обсудил с МИД Финляндии введение миротворческой миссии ООН на Донбасс
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни обсудил с Павлом Климкиным введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбасс.
Мир
07.12.2017
Во Франции призвали обеспечить независимость НАБУ
Во Франции требуют сделать все необходимое, чтобы антикоррупционные органы могли выполнять свою миссию в надлежащих условиях.
Мир
06.12.2017
Тиллерсон признал приоритетом в политике США размещение миротворцев ООН на Донбассе
Приоритет США - миротворцы на Донбассе.
Мир
06.12.2017
Путин объявил об участии в президентских выборах 2018 года
Путин ранее неоднократно отказывался отвечать на вопрос о своем выдвижении на новый срок
Мир
06.12.2017
Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
Президент США поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Мир
05.12.2017
Вместо школы - в цех: cирийские дети работают в Турции за 50 центов в час
Дети без детства. Сирийские школьники в Стамбуле все чаще вместо того, чтобы сидеть за партой, оказываются за рабочим станком. Детский труд стал обычным явлением в жизни беженцев в Турции.
Мир
05.12.2017
России запретили принимать участие в следующих Олимпийских играх
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане в 2018 году