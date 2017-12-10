СМИ: Apple хочет купить Shazam

Источник: Корреспондент.net

Корпорация Apple намерена приобрести сервис Shazam, позволяющий распознавать мелодии и изображения.

Соглашение могут подписать в ближайшие дни. Сумма сделки составит около 400 млн долл. По некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долл.

При этом представители компаний не дают комментариев. По состоянию на сентябрь приложение Shazam было скачано более 1 млрд раз. В 2014 году число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн.