СМИ: Ежегодно от насилия умирает 600 украинок

Источник: Корреспондент.net

Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает 600 представительниц слабого пола.

По словам замминистра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой, каждый день полиция фиксирует 348 фактов домашнего насилия, и в 70-80 % случаев его жертвами становятся женщины.

Расчеты, проведенные Институтом демографии и социальных исследований по заказу Фонда народонаселения ООН, говорят о том, что ежегодно 1,1 млн украинок сталкиваются с физической и сексуальной агрессией в семье. И большинство из них молчат.

Как сообщила президент Международного правозащитного центра Ла Страда-Украина Екатерина Левченко, в полицию обращаются только 10-15% пострадавших женщин.

Кроме этого, по данным Украинского института социальных исследований, лишь 27% женщин считают оскорбления проявлением насилия и только 32% подобным образом оценивают унижения. Для 49% респонденток насилие – это побои, а 56% согласны считать насилием изнасилование.