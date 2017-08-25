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25.08.2017

СМИ: Известный российский актер воюет на Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

На Донбассе в качестве добровольца ВСУ воюет российский актер Анатолий Пашинин, известный по фильмам Грозовые воротаАдмирал и Мы из будущего. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

"Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" – за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота", а ныне доброволец украинской армии Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник независимости имеет настоящий, неповторимый вкус", – написал он.

Анатолий Пашинин родился в Кировоградской области, детство провел в Запорожье. На пятом курсе Запорожской государственной инженерной академии уехал в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. В 2014-м он уехал из России в Украину. Неоднократно высказывался в поддержку Евромайдана. Он несколько раз посещал зону вооруженного конфликта, лично знаком со многими украинскими военнослужащими.

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