СМИ: Киев может получить ракеты Javelin на $50 млн

Источник: КорреспонденТ.net

Пентагон официально рекомендовал Белому дому предоставить Украине современное оружие, включая противотанковые ракеты Javelin для помощи в борьбе против агрессии России.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой сразу на три источника в правительстве США.

"Должностные лица заявили, что предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin приблизительной стоимостью около 50 млн долларов", – говорится в сообщении.

"Это правильный ход, и я вижу руку министра обороны Мэттиса во всем этом", – заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в комментарии NBC.

По его мнению, Javelin послужит рычагом сдерживания для "российских агрессоров с точки зрения использования ими систем наступательных вооружений".

В то же время все три источника отметили, что в Белом доме еще нет окончательного решения по этому вопросу, хотя сам Пентагон поддерживает такой шаг.