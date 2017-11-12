СМИ: Консерваторы готовы отправить в отставку Мэй

Источник: Корреспондент.net

Сорок депутатов согласились подписать письмо о недоверии премьер-министру Британии Терезе Мэй из-за отсутствия прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по финансовому вопросу Brexit.

Как отмечает издание, поддержать депутатов готовы некоторые министры, которых также не устраивает позиция Терезы Мэй по Brexit. Таким образом, прогнозирует The Times, премьер-министру грозит отставка.