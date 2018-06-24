СМИ назвали дату встречи Трампа и Путина в Вене

Источник: Корреспондент.net

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Вене, возможно, состоится 15 июля. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, подготовка к саммиту уже началась. Издание пишет, что в австрийскую столицу на протяжении нескольких последних дней начали прибывать дипломаты из Вашингтона и Москвы. Они работают над уточнением деталей предстоящей встречи.

Кроме того, для обеспечения безопасности лидеров в столицу Австрии также уже были направлены российские и американские работники спецслужб.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем".