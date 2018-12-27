СМИ назвали самый популярный подарок на Рождество

Источник: Корреспондент.net

Самым популярным подарком на Рождество оказались беспроводные наушники AirPods, которые покупатели, в буквальном смысле, расхватывали с прилавков.

Спрос был настолько высоким, что вероятно, многим оставалось лишь мечтать о таком подарке, поскольку им он не достался.

Чрезмерно высокий спрос на наушники также стал поводом для того, чтобы превратить его в мем, что и сделали интернет-пользователи.

Юзеры Сети показали наушники, как олицетворение несбыточной мечты, которая доступна лишь избранным.