07.09.2018
СМИ опубликовали план по миротворцам на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Совместный план Киева и Вашингтона по миротворцам на Донбассе был отвергнут Россией. Некоторые детали плана публикует Liga.net.
Как сказано в статье, недавно в Россию на встречу с политическим руководством этой страны ездил переговорщик из США Курт Волкер. Спецпредставитель привез в Москву план, который. по сути, является дорожной картой к минским соглашениям.
- одна из ключевых деталей плана – миротворцы должны быть приобщены к разведению сторон, но так, чтобы уже на первом этапе начался международный контроль за российско-украинской границей у Станицы Луганской и Новоазовска;
- миротворцы должны появиться на линии разграничения;
- затем они заходят в малонаселенные районы;
- после этого – миротворцы заходят в Донецк и Луганск.
"Как только силы разведены, огонь прекращен, заложники освобождены, есть международный контроль на оккупированной границе и ситуация стабилизировалась – начинается запуск минских соглашений. Все детали плана украинские политики и дипломаты не раскрывают. Но он был согласован с союзниками, и Курт Волкер повез его в Москву", - говорится в тексте.
"Там (в Москве) сказали, что это "разрыв мозга", а Курта Волкера вообще надо заменить кем-то другим", - заявил изданию один из украинских дипломатов.
"Там (в Москве) сказали, что это "разрыв мозга", а Курта Волкера вообще надо заменить кем-то другим", - заявил изданию один из украинских дипломатов.
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