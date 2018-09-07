СМИ опубликовали план по миротворцам на Донбассе

Как сказано в статье, недавно в Россию на встречу с политическим руководством этой страны ездил переговорщик из США Курт Волкер. Спецпредставитель привез в Москву план, который. по сути, является дорожной картой к минским соглашениям.



- одна из ключевых деталей плана – миротворцы должны быть приобщены к разведению сторон, но так, чтобы уже на первом этапе начался международный контроль за российско-украинской границей у Станицы Луганской и Новоазовска;

- миротворцы должны появиться на линии разграничения;

- затем они заходят в малонаселенные районы;

- после этого – миротворцы заходят в Донецк и Луганск.

"Как только силы разведены, огонь прекращен, заложники освобождены, есть международный контроль на оккупированной границе и ситуация стабилизировалась – начинается запуск минских соглашений. Все детали плана украинские политики и дипломаты не раскрывают. Но он был согласован с союзниками, и Курт Волкер повез его в Москву", - говорится в тексте.



"Там (в Москве) сказали, что это "разрыв мозга", а Курта Волкера вообще надо заменить кем-то другим", - заявил изданию один из украинских дипломатов.

