СМИ: Порошенко проводит встречу с УПЦ МП

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко проводит в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Встреча проходит в закрытом режиме. Сколько именно представителей УПЦ МП принимают участие во встрече, неизвестно.

Ранее главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных Миротворца.

Также сообщалось, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами патриарха Варфоломея.

Как сообщалось, епископы УПЦ МП ждали Порошенко в Киевско-Печерской лавре, подчеркнув необходимость встречи только на территории церкви.

Отметим, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.