СМИ сообщили о гибели фигуранта дела о раскраске в Москве звезды в цвета флага Украины

Источник: Апостроф

В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии погиб российский спортсмен Александр Погребов, который был фигурантом дела о покраске звезды в цвета украинского флага в Москве (Российская Федерация).

"Вчера при прыжке в вингсьюте в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация про похороны будет позже", - сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что Александр Погребов был среди четырех бейсджамперов, которые проходили по делу о покраске звезды сталинской высотки в цвета флага Украины.

В 2014 году они оказались под арестом, поскольку спрыгнули с высотки на Котельнической набережной в тот же день, когда украинский руфер перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага.

В итоге все четверо были оправданы. Им присудили компенсацию за нахождение под домашним арестом.