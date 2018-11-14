СМИ сообщили о планах провести 22 ноября объединительный церковный собор в Киеве

Источник: DW

В Киев 15 ноября прибудет Местоблюститель Западноевропейского экзархата Константинополя митрополит Галльский Эммануил для подготовки объединительного собора епископов, сообщило в среду, 14 ноября, издание "ГолосUA". На соборе будет создана Украинская поместная церковь и избран ее глава. По данным издания, проведение собора запланировано на 22 ноября. К этой дате должен быть подготовлен устав Православной церкви в Украине и текст Томоса (указа) об автокефалии.

Главы УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви Патриарх Филарет и Митрополит Макарий не будут выставлять свои кандидатуры на выборах главы новой церкви. Кроме того, они не будут участвовать в заседании объединительного собора, чтобы, как сообщает издание со ссылкой на властные круги, "избавить архиереев от искушения разбиться на старые "партии" и сделать их волеизъявление более свободным и индивидуальным".

Итоги собора будут представлены на сессию Синода Вселенского патриархата 28-30 ноября. После этого Томос, подписанный патриархом Варфоломеем, вручат Предстоятелю единой православной церкви в Украине. По данным издания, новая церковь будет независима в управлении, но миро и утверждение избранного Предстоятеля будет получать от Вселенского Патриарха.

УПЦ Московского патриархата отказалась участвовать в соборе

Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в объединительном соборе. Решение Синода Вселенского патриархата в Стамбуле приступить к процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) недействительно и "не имеет никакой канонической силы", говорится в сообщении собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября.

В среду в Московском патриархате заявили, что "так называемый объединительный собор будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь". Если на соборе появится один или несколько архиереев УПЦ МП, то "представлять они смогут только самих себя, и их участие нисколько не придаст каноничности готовящейся акции", заявил в среду секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.