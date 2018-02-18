СМИ требуют прекратить давление на свободу слова, – совместное заявление

Источник: 112.ua

Украинские журналисты требуют от президента, премьер-министра, Верховной Рады, Генпрокуратуры и дипломатов остановить цензуру и шантаж СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ниже мы приводим полный текст заявления, опубликованного на "Эра-Медиа":

Остановить уничтожение свободы слова в Украине!

Угрозы свободе слова в Украине дошли до критической черты. За прошлый год общественными организациями зафиксировано почти 300 фактов нарушения свободы слова, из которых около 100 – нападения на журналистов. Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения парамилитарных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов – неполный перечень "аргументов" власти в диалоге со СМИ. Отдельную карающую роль в работе СМИ выполняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и тому подобное.

Несмотря на усиление давления на СМИ и начало сворачивания свободы слова в Украине, требуем:

От президента Украины:

принять меры по прекращению давления на СМИ и предоставить объяснения относительно вмешательства главы государства или его подчиненных в деятельность по выдаче лицензий, организации проверок СМИ;

объяснить, каким образом с его стороны осуществляется контроль за деятельностью президентской "четверки" в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания;

отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте президента.

От Верховной Рады Украины:

заслушать отчет и признать неудовлетворительной работу Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за 2017 год;

отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте Верховной Рады;

запретить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания сроком на год проведение внеплановых проверок СМИ;

безотлагательно провести парламентские слушания о свободе слова в Украине.

От Генеральной прокуратуры Украины:

предоставить публичный отчет о состоянии расследования уголовных дел о преступлениях против журналистов;

дать оценку деятельности подразделений СБУ, которые осуществляют прослушивание и наружное наблюдение за журналистами. Куратором этих подразделений является заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который систематически предоставляет соответствующую информацию в Администрацию Президента;

провести расследование деятельности руководства Нацсовета по вопросам ТВ и радио и члена Нацсовета по вопросам ТВ и радио Сергея Костинского на предмет препятствования журналистской деятельности.

Проверить факты давления на журналистов, опубликованные в СМИ как Артеменко.leaks.

Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине с призывом способствовать организации круглого стола под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием "День НЕсвободы слова в Украине".

Защитим свободу слова – ценность, без которой не может существовать украинская демократия!

Оставляем это письмо-заявление открытым для подписания журналистами, общественными деятелями, депутатами и др.

Каждый, кто имеет желание и готовность поддержать свободу слова в Украине, может написать об этом на электронный адрес freedom@eramedia.tv

Шеф редактор ООО "Эра-Медиа" Татьяна Гончарова

Генеральный директор Медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич

Генеральный директор телеканала NewsOne Елена Рудик

Первый заместитель генерального директора телеканала "112 Украина" Василий Сметана

Главный редактор "Радио Эра-ФМ" Виталий Дикий

Председатель межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде "В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать" Андрей Деркач

Присоединились:

Главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва

Первый заместитель главного редактора издания Страна.ua Светлана Крюкова

Шеф-редактор "Радио-Вести" Андрей Блинов

Генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко

Ведущая новостей "Радио Вести" Марина Бердичевская

Учредитель издания "Петр и Мазепа" Дмитрий Подтуркин

Журналист телеканала NewsOne Андрей Лащ

Журналист телеканала UA | TV Елена Тофанчук

Ведущая и журналист Национальной радиокомпании Украины Тамара Гусейнова

Ведущий телеканала "Интер" Павел Тупиков

Главный гостевой редактор телеканала ZIK Алексей Стукало

Ведущая телеканала ZIK Ксения Смирнова