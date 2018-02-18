СМИ требуют прекратить давление на свободу слова, – совместное заявление
Источник: 112.ua
Украинские журналисты требуют от президента, премьер-министра, Верховной Рады, Генпрокуратуры и дипломатов остановить цензуру и шантаж СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Ниже мы приводим полный текст заявления, опубликованного на "Эра-Медиа":
Остановить уничтожение свободы слова в Украине!
Угрозы свободе слова в Украине дошли до критической черты. За прошлый год общественными организациями зафиксировано почти 300 фактов нарушения свободы слова, из которых около 100 – нападения на журналистов. Применение физической силы к нашим коллегам, поджоги редакций, аресты, обыски, нападения парамилитарных формирований, атаки армии интернет-ботов, давление со стороны правоохранительных, фискальных и других органов – неполный перечень "аргументов" власти в диалоге со СМИ. Отдельную карающую роль в работе СМИ выполняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и тому подобное.
Несмотря на усиление давления на СМИ и начало сворачивания свободы слова в Украине, требуем:
От президента Украины:
принять меры по прекращению давления на СМИ и предоставить объяснения относительно вмешательства главы государства или его подчиненных в деятельность по выдаче лицензий, организации проверок СМИ;
объяснить, каким образом с его стороны осуществляется контроль за деятельностью президентской "четверки" в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания;
отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте президента.
От Верховной Рады Украины:
заслушать отчет и признать неудовлетворительной работу Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за 2017 год;
отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте Верховной Рады;
запретить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания сроком на год проведение внеплановых проверок СМИ;
безотлагательно провести парламентские слушания о свободе слова в Украине.
От Генеральной прокуратуры Украины:
предоставить публичный отчет о состоянии расследования уголовных дел о преступлениях против журналистов;
дать оценку деятельности подразделений СБУ, которые осуществляют прослушивание и наружное наблюдение за журналистами. Куратором этих подразделений является заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который систематически предоставляет соответствующую информацию в Администрацию Президента;
провести расследование деятельности руководства Нацсовета по вопросам ТВ и радио и члена Нацсовета по вопросам ТВ и радио Сергея Костинского на предмет препятствования журналистской деятельности.
Проверить факты давления на журналистов, опубликованные в СМИ как Артеменко.leaks.
Обращаемся к руководителям дипломатических представительств США и европейских стран в Украине с призывом способствовать организации круглого стола под патронатом парламента США, ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента под названием "День НЕсвободы слова в Украине".
Защитим свободу слова – ценность, без которой не может существовать украинская демократия!
Оставляем это письмо-заявление открытым для подписания журналистами, общественными деятелями, депутатами и др.
Каждый, кто имеет желание и готовность поддержать свободу слова в Украине, может написать об этом на электронный адрес freedom@eramedia.tv
Шеф редактор ООО "Эра-Медиа" Татьяна Гончарова
Генеральный директор Медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич
Генеральный директор телеканала NewsOne Елена Рудик
Первый заместитель генерального директора телеканала "112 Украина" Василий Сметана
Главный редактор "Радио Эра-ФМ" Виталий Дикий
Председатель межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде "В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать" Андрей Деркач
Присоединились:
Главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва
Первый заместитель главного редактора издания Страна.ua Светлана Крюкова
Шеф-редактор "Радио-Вести" Андрей Блинов
Генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко
Ведущая новостей "Радио Вести" Марина Бердичевская
Учредитель издания "Петр и Мазепа" Дмитрий Подтуркин
Журналист телеканала NewsOne Андрей Лащ
Журналист телеканала UA | TV Елена Тофанчук
Ведущая и журналист Национальной радиокомпании Украины Тамара Гусейнова
Ведущий телеканала "Интер" Павел Тупиков
Главный гостевой редактор телеканала ZIK Алексей Стукало
Ведущая телеканала ZIK Ксения Смирнова